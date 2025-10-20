バレーボール・ＳＶリーグが２５日に開幕する。東レ静岡は東京ＧＢと、このはなアリーナで対戦する。今季、新主将として臨む藤中優斗（２９）がしずおか報知に、今季の目標など意気込みを語った。阿部裕太監督がリーダーシップを評価し、主将に指名したのは昨季、愛知から加入したアウトサイドヒッターの藤中だった。小、中、高校、大学で主将を経験したが、社会人では初めて。「僕の色を出しつつ、若い選手が多いので、伸び伸