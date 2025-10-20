「自分が住みたい家」が、収益性の高い「貸せる家」とは限りません（写真：8x10／PIXTA）マンション価格の高騰が話題になる一方で、実は「東京の中古マンション市場」には、まだ大きな投資のチャンスが眠っています。給与だけに頼らない将来設計や資産形成の手段として、不動産投資に関心を持つ人は増えていますが、成功のカギは「正しい知識」と「冷静な判断」にあります。90戸の投資用不動産を所有し、数多くの投資家をサポート