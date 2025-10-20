○経済統計・イベントなど １１：００中・ＧＤＰ（国内総生産） １１：００中・小売売上高 １１：００中・工業生産高 １１：００中・固定資産投資 １１：００中・不動産開発投資 １５：００独・生産者物価指数 １７：００ユーロ・経常収支 １８：００ユーロ・建設支出 ２３：００米・景気先行指標総合指数 ※シンガポール，マレーシア市場が休場 ○決算発表・新規上場な