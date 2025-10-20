１７日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円６１銭前後と前日と比べて２０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７５円４７銭前後と同３５銭程度のユーロ安・円高だった。 トランプ米大統領が１７日の米ＦＯＸビジネスのインタビューで、今年に入り米中が表明している関税は維持可能かどうかについて「持続可能ではない」と答え、「中国とは