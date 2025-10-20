47歳まで投げ続け、引退後も指導者として歩みを止めない工藤公康。本人が語るのは「学び続けることの重要性」だ。学びを止めないその生き方は、私たちのキャリア形成においても大いに参考になるだろう。※本稿は、工藤公康『工藤メモ「変化に気づく、人を動かす」最強の習慣』（日本実業出版社）の一部を抜粋・編集したものです。シーズンオフの準備と凡事徹底が大きな差を生むプロ野球選手は秋にシーズンが終わり、翌春のキャン