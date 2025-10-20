絶体絶命のピンチを救った。鈴木彩艶が所属するパルマは現地10月19日、セリエA第７節でジェノアと敵地で対戦。０−０で引き分けた。日本代表の守護神は、試合を通じてビッグセーブを連発。27分、目の前で打たれたヴィティーニャのヘディングシュートを弾けば、62分のマリノフスキーの強烈なミドルも止めてみせる。82分、エクアトルの至近距離のヘディングシュートも右手一本で阻む。極めつけは、終了間際のPKストップだ。9