20日の外国為替市場のドル円相場は午前8時時点で1ドル＝150円83銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円13銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円82銭前後と49銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース