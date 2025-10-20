◇ムロオ関西大学ラグビー第4節（2025年10月19日奈良・天理親里ラグビー場）2試合が行われ、立命大は27―43で天理大に敗れ、開幕4連敗となった。気迫のこもった戦いで昨季王者に挑み、先制トライを奪うなど前半は17―12とリードして折り返す。一進一退となった後半も一度は逆転に成功したが、終盤に突き放された。春季トーナメントを制してリーグ制覇への機運が高まりながら、現時点で最下位。大学選手権出場が絶望的と