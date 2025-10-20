◇F1第19戦米国GP決勝（2025年10月19日テキサス州オースティンサーキット・オブ・ジ・アメリカズ＝1周5.513キロ×56周）レッドブルの角田裕毅が13番手スタートから7位に入り、2戦ぶり今季6度目の入賞を果たした。18番手から7位入賞したスプリントに続き、米国GPでは2レースで計8ポイントを獲得。コンストラクターズ（製造者部門）争いでメルセデス、フェラーリと2位争いを繰り広げるレッドブルに貢献した。角田は好ス