20日はパ・リーグCSファイナルS第6戦が行われる。パのCSファイナルSで最終第6戦までもつれ込むのは14年以来11年ぶり3度目だ。前回の対戦もソフトバンクVS日本ハムだった。日本ハムは2勝3敗で迎えた第5戦で延長11回に中島が決勝打を放ち6―4で勝利、逆王手をかけたが第6戦に1―4で敗れ日本シリーズ進出とはならなかった。先発は15日の第1戦の同じくモイネロと達になる。モイネロは7回110球、達は6回93球でともに無失点と好投