米プロバスケットボールNBA、ロケッツは19日、フォワードのデュラントとの契約延長を発表した。スポーツ専門局ESPNによると、2年契約で総額は9千万ドル（約135億9千万円）。2年目の2027〜28年シーズンは選手側が選択権を持つ。37歳のデュラントは昨夏のパリ大会を含む4度の五輪で米国の金メダルに貢献し、リーグで4度の得点王を獲得。7月に7チームが絡むトレードでサンズからロケッツに移籍していた。（共同）