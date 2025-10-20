月収100万円から貯金ゼロ「残念ながら仕事はあまりないですが……正直、いまの自分は嫌いじゃないです」久しぶりに見た芸人・バッツネ（37）の表情は朗らかだった。2016年、事務所の先輩であるあばれる君の“イチオシ芸人”として『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）に出演し、一躍注目を集めた。『陸海空こんな時間に地球征服するなんて』（テレビ朝日系）では、世界各地の絶景をドローンで空撮する「ドローンアース