リーグ優勝決定シリーズ第4戦で大爆発米大リーグのドジャースは、ナ・リーグ優勝決定シリーズでブルワーズに4連勝し、ワールドシリーズ進出を決めた。17日（日本時間18日）の第4戦では大谷翔平投手が打っては3本塁打、投げては6回0/3を2安打無失点10奪三振と躍動。球団カメラマンが激写した1枚にファンからは歓喜の声が上がっている。第4戦の先発マウンドに上がった大谷は、打撃でも凄まじい活躍を見せた。初回に先頭打者弾