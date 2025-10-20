対人面が不調な週。裏表のない誠実な発言を心がけると好転します。仕事は温めてきたプランを発表する好機。慎重になり過ぎず一気に進めて。また、金運はキャリアップに繋がる投資にツキあり。恋愛はライバルが現れそう。好きな人には、早めに意思表示をしておくこと。