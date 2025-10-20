バランスの良さが幸運を招く週。特に仕事は得意な作業だけこなしていると評価を下げられそう。広範囲に目を配って。美容運は◎。ヨガなど運動系で太りにくい体質を手にできます。恋愛はタイプじゃない相手に惹かれる暗示が。また、仕事絡みの出会いに運命が潜んでいます。