人気運が最高! 奉仕精神に富んだ蟹座ですが、反対に他者から親切にされる場面が増えそう。仕事も人脈を生かし成功します。金運も○。ただ、欲張り過ぎると痛い目に遭う恐れが。美味しい投資話などスルーした方が賢明かも。恋愛は海に纏わるシーンに出会いがあります。