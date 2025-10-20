自らトラブルを引き寄せがちな週。仕事は見たものや聞いたものだけを信じて動き失敗しそう。気をつけて。ストレスから太る恐れも。グルメや趣味など休日にのんびり好きなことを楽しむとハッピーオーラを取り込めます。恋愛は、初対面から会話が弾む相手が運命の人かも。