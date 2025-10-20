仕事ファーストな週。プライベートも仕事で浸食されがち。金運もキャリアアップのカルチャーなどに出て行く気配が。優先順位を意識しながらこなすと時間のゆとりが生まれそう。恋愛はナチュラルメイクと癒しオーラでモテる予感。パートナーへの厳しい発言はタブー。