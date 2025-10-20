優雅な週。ラグジュアリーなショッピングやバカンスも開運に。仕事は過去に頓挫した案件が形を変えオファーがありそう。やりがいを感じたなら迷わずチャレンジを。恋愛はアウェイなシーンに素敵な出会いが潜んでいます。マンネリ婚活の人はすぐに思考を切り替えて。