ポジティブ波動で過ごせる週。直感力に優れ、プラスの流れを引き寄せる術にも長けます。仕事は蒔いた種の実がなる暗示。ただ、強引に摘み取るのはタブー。熟すまで優雅に待ちましょう。恋愛は懐かしい人に縁あり。ご無沙汰気味で気になる人にコンタクトをとってみては？