頑固モードで損する週。頑なになる程幸運から遠のくことに。仕事も自分のこだわりを押し通さず一歩引くことで結果思い通りになるはず。また。金運はバランスよく使い貯めるスタンスが財運アップに。恋愛は推しのサークルや習い事などにユニークな出会いがありそう。