達成感を味わえる週。仕事もミッションを完璧にこなせ評価されそう。ただ、健康面は引き続き低め。旅や出張に行く人は特に温暖差対策を抜かりなく。金運は趣味への投資にツキあり。思わぬサプライズマネーを得られるかも。恋愛は意外と近くに運命が潜んでいます。