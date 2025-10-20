メンタルがざわつき、運気自体も落ち着かない週。また、仕事は目上に対して失礼な言動を取りがち。目立たずおとなしくしていた方が賢明かも。金運はお財布や携帯の紛失に注意。ただ、週末は懸賞応募やギャンブルはツキあり。恋愛はアートスポットに出会いがあります。