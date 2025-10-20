快活に過ごせる週。不調気味だった健康や、抱えていた悩み事も解決できそう。仕事は、相手の気持ちに寄り添うスタンスが評価されます。また、ピンチに有益なアドバイスをくれる人物が出現する暗示も。週末は金運が波乱。恋愛もパートナーと金銭絡みの喧嘩が増そう。