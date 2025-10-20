ロッテの新指揮官に就任したサブロー監督（49）は、「甘さを取り除いて厳しい練習をする」と宣言している。ドジャース佐々木朗希もようやく危機感…ロッテ時代の逃げ癖、図々しさは通用しないと身に染みた？今秋、来春のキャンプは「昭和のキャンプになる」と今季最下位に終わったチームを徹底した猛練習で再建するというのだが、「昭和のキャンプ」と言えば、今でもその代名詞として取り上げられるのが、1979年秋に長嶋巨人が