女優の沢尻エリカ（３９）が来年２月２７日公開の「＃拡散」（成田凌主演、白金監督）で２０１９年の「人間失格太宰治と３人の女たち」（蜷川実花監督）以来、７年ぶりに映画出演することが１９日、分かった。成田演じる介護士の浅岡信治が、妻をワクチン接種直後に亡くしたことから、深い喪失と疑念を抱える物語。浅岡は医師を責め、遺影を掲げて訴え続ける。その姿は反ワクチンの象徴として利用され、孤立していく。沢尻は