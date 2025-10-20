▼静岡県（静岡地方気象台・２０日５時）【中部】くもり一時雨【西部】くもり一時雨【東部】くもり一時雨【伊豆】くもり一時雨▼愛知県（名古屋地方気象台・２０日５時）【西部】くもり一時雨【東部】くもり一時雨▼岐阜県（岐阜地方気象台・２０日５時）【美濃地方】晴れ一時雨【飛騨地方】くもり時々晴れ▼三重県（津地方気象台・２０日５時）【北中部】くもり一時雨【南部】くもり一時雨