米中対立が再燃するなか、市場の下落局面に強い「高配当銘柄」とは？（写真：ブルームバーグ）【図表】米国株｢高配当銘柄｣トップ50レアアースをめぐる米中対立を機に、乱高下する株式市場。先の見えない市場だからこそ、頼りになるのが「高配当銘柄」だ。配当利回りの高い銘柄は、市場下落時に下がりにくく、配当収入も得られるといった特徴がある。米国株は年4回の配当や大規模な自己株買いなど、株主還元に積極的な銘柄が多い。F