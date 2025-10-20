スペイン1部のレアル・ソシエダで4年目を迎えた久保建英。24歳になった日本代表レフティは、今シーズンも開幕戦で初ゴールを記録したが、それ以降は得点がない。チームは一時最下位になるなど開幕から低迷しており、久保も怪我の影響でなかなか本領を発揮できていない。久保は9月に行われた日本代表のメキシコ戦で痛めた足首の状態が万全ではなく、19日のセルタとのリーグ戦を欠場することになった。そうしたなか、『SPORT』は、久