◆りそなＢ２リーグ第４節神戸ストークス８２ー７３ベルテックス静岡（１９日・静岡市中央体育館）ベルテックス静岡が神戸との第２戦を７３―８２で落とし、５連敗となった。最大１５点のビハインドを第４クオーターに一時、５点差まで詰め寄ったが、最後は西地区首位を走る強豪の前に力尽きた。次節は２５、２６日に敵地で岩手と対戦する。暗く長いトンネルから抜け出すことはできなかった。オレンジ色に染まったブースタ