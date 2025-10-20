▼青森県（青森地方気象台・２０日５時）【津軽】くもり時々雨【下北】くもり一時雨【三八上北】くもり一時雨▼岩手県（盛岡地方気象台・２０日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり時々晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・２０日５時）【東部】くもり【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・２０日５時）【沿岸】くもり一時雨【内陸】くもり一時雨▼山形県（山形地方気象台・２０日５時）【村山】くもり【置賜