茨城県茨城町で外国籍の男性2人が刃物のようなもので刺され1人が死亡した殺人事件で、警察は事情を聞いていたインドネシア国籍の24歳の男を逮捕しました。【映像】現場の様子19日午前4時半ごろ、茨城町長岡の集合住宅で「27歳男性が自宅内で刺された」と119番通報がありました。警察などによりますと、外国籍の男性2人が男に刃物のようなもので刺され、血を流した状態で発見されました。2人は病院に搬送されましたが、イン