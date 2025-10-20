閉会式を終えて手を振り引き揚げる横綱大の里（中央）ら＝19日、ロンドン（共同）【ロンドン共同】34年ぶりに開催された大相撲のロンドン公演が19日、前回と同じ会場のロイヤル・アルバート・ホールで千秋楽を迎えた。チケットは全日完売で、5日間合計で約2万7千人を動員。優勝は5日間の成績で争われ、豊昇龍が大の里との横綱全勝対決を制して優勝した。閉会式で代表として土俵に上がった大の里は英語でスピーチし「皆さん、こ