今回、Ray WEB編集部は、年の離れた兄弟、姉妹について読者に話を聞いて漫画にしてみました。年の離れた妹がいることを友だちから羨ましがれる主人公。彼女の悩みとはいったい…？原案：Ray WEB編集部作画：kyoko.ライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【長女の苦悩】年の離れた妹がいることを羨ましがられる主人公…彼女にしかわからないある悩みとは？