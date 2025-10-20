国際サッカー連盟（FIFA）は17日、最新のFIFAランキングを発表した。10月のインターナショナルマッチウイークに試合をしなかった中国は順位を1つ上げて93位となった。アジアサッカー連盟（AFC）加盟チーム内では14位。中国ポータルサイトの網易に掲載された記事によると、FIFAランク95位までのチームで10月のインターナショナルマッチウイークに試合をしなかったのは中国だけだった。中国スポーツメディアの直播吧は、中国が