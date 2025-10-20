19日、イスラエルによる空爆後にガザ南部で立ち上る煙（ロイター＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は19日、パレスチナ自治区ガザ全域を空爆した。最南部ラファで武装勢力の施設を解体していた軍部隊が攻撃され、兵士2人が死亡し3人が負傷したことへの報復とした。中東の衛星テレビ、アルジャジーラによると、少なくとも42人が死亡。10日の停戦発効後、最悪規模の被害となった。イスラエル軍は停戦を「再び順守する」と発表