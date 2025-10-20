静岡県高校新人バドミントン大会が２５日、三島市総合体育館で開幕する。２０２３年９月に創部された磐田東が、男子学校対抗戦で西部大会準Ｖを飾り、初の県大会出場を決めた。ほとんどの選手が高校から競技を始めた“初心者集団”。「県１勝」を目標に１回戦は韮山に挑戦する。＊＊＊＊バドミントン初心者軍団が、晴れ舞台に立つ。磐田東男子が学校対抗戦で県大会に初出場する。西部大会は単複で上位に食い込んだ選手がいない