女子プロレスラー・神取忍（６０）が１９日、自身が５月に田植えを行った駿東郡清水町の「カンドリファーム」で稲刈りを行った。レスラー仲間の井上貴子、紅夜叉や、社長を務める団体「ＬＬＰＷ―Ｘ」の選手たちも参加。コンバインに乗り込んで収穫し、「夏が暑かったので基準よりも２０センチほど小さいらしいけれど、うれしい」と声を弾ませた。もともと「お米が大好き」という。縁があって清水町で農業を始め、地元関係者の