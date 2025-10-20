◆大相撲ロンドン公演千秋楽（１９日・英ロンドン、ロイヤル・アルバート・ホール）【ロンドン１９日＝大西健太】ロンドン公演は横綱・豊昇龍（立浪）の優勝で幕を閉じた。ロンドンの地で躍動した力士を一目見ようと、会場の力士が使用する出入り口付近には、終演後に３００人以上のファンが殺到。力士たちが姿を見せると大歓声で、「アリガトウ！」「アリガトウ！」と英語なまりの感謝の言葉が飛び交った。