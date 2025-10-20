自民と維新が連立政権樹立で事実上合意へ、高市トレード復活の可能性 自民と維新が連立政権樹立で事実上合意したことが分かった。20日に連立政権合意書に署名する見通しで、あすの臨時国会で実施される首相指名選挙で高市氏の選出が確実に。高市トレード復活で円安になる可能性。