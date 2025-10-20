米株価指数先物時間外取引上昇、米中緊張緩和貿易協議実施へ 東京時間07:22現在 ダウ平均先物DEC 25月限46486.00（+105.00+0.23%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6718.00（+15.50+0.23%） ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限25066.25（+79.75+0.32%） 米株価指数は時間外で上昇、米中緊張が緩和している。 トランプ大統領が先週、中国製品に対する大幅な関税引き上げは持続不可能だと発言したことや、ベッセ