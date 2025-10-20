ＮＹ金時間外取引上昇して始まる、イスラエルがガザに空爆実施 東京時間07:27現在 ＮＹ金先物DEC 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4274.70（+61.40+1.46%） NY金は時間外で上昇、安全資産としての需要が高まっている。 ハマスが停戦合意を破ったとしてイスラエルはパレスチナ自治区ガザに空爆を実施した。ただ、ハマスはイスラエル側が停戦合意に違反していると主張しており、対立激化が懸念されて