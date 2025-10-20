ＮＹ原油時間外取引上昇して始まる、イスラエルがガザに空爆実施 東京時間07:28現在 ＮＹ原油先物NOV 25月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝57.75（+0.21+0.36%） NY原油は時間外で上昇。 ハマスが停戦合意を破ったとしてイスラエルがパレスチナ自治区ガザに空爆を実施した。ハマスはイスラエル側が停戦合意に違反していると主張しており、対立激化が懸念されている。