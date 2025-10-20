※2025年6月撮影トップ画像は、六町駅から徒歩5分ほどの「六町ミュージアム･フローラ」エントランス。端正な入口壁面の名乗り。ミュージアムのホームページをご覧ください。※2025年6月撮影入口で入館料300円を支払います。訪問時は、常設展。※2025年6月撮影展示のシックなトーン、とても心地良い空間です。※2025年6月撮影しかし、何と言っても建物自体に魅せられました。※2025年6月撮影美術館の概要に建物のコンセプトがありま