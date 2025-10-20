[10.19 エールディビジ第9節 ヘラクレス 0-7 フェイエノールト]日本代表での絶好調を保ったまま、FW上田綺世はフェイエノールトでもハットトリックを決めた。試合後、ロビン・ファン・ペルシー監督は「もっと多くのゴールを期待している」と称賛した。蘭『VoetbalPrimeur.be』が伝えている。代表での10月シリーズでは、10日にパラグアイ代表から同点ゴールを、そして14日にブラジル代表からは史上初勝利に導く逆転ゴールを挙げ