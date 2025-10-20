【ラ・リーガ第9節】(コリセウム・アルフォンソ・ペレス)ヘタフェ 0-1(前半0-0)R・マドリー<得点者>[R]キリアン・ムバッペ(80分)<退場>[ヘ]アラン・ニョム(77分)、アレックス・サンクリス(84分)<警告>[ヘ]ドミンゴス・ドゥアルテ(48分)、キコ・フェメニア(63分)、アレックス・サンクリス2(74分、84分)、ホセ・ボルダラス(79分)[R]オーレリアン・チュアメニ(90分+5)観衆:10,090人