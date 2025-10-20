10位で予選会を突破した立教大の選手たちは抱き合って喜んだphoto by Nikkan Sports/Aflo【エースが直前に左股関節を痛めて欠場】「いや〜、よくない貴重な経験をさせていただきました」立教大の郄林祐介監督は、苦笑いをして、そう言った。第102回箱根駅伝の予選会（10月18日）、前回トップ通過の立教大は、最後の10番目にコールされた。11位の法政大との差は、わずか17秒。選手たちは泣き崩れ、最後の一枠にもぐりこ