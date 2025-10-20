大欲は無欲に似たり。愛妻きよ（藤間爽子）を喪った悲しみから「もう女は描かねぇ」と決めていたのに、どうしても描きたい欲に抗えなかった喜多川歌麿（染谷将太）。手鎖50日の刑罰に懲りて「もう黄表紙は書かねぇ」と決めていたのに、やはり山東京伝としてモテたい欲に抗えなかった北尾政演（古川雄大）。そして出版規制を推し進め、思い通りの世に近づけていきながら、どこか違和感を否めずにいる松平定信（井上祐貴）。どこまで