ダイヤの原石の記憶〜プロ野球選手のアマチュア時代第15回才木浩人（阪神）ボールの回転数が投手評価の基準として注目されるようになったのは、ここ数年のことだ。いまや高校野球の現場でも当たり前のように話題になるこの「回転数」。そのなかでNPBトップクラスの2700回転を誇るのが、阪神・才木浩人のストレートだ。登板時の映像などを目にすると、ふと記憶が蘇ってくる。須磨翔風時代の才木浩人photo by Sankei Visual