― ダウは238ドル高と3日ぶりに反発、米地銀の信用不安や米中貿易摩擦を巡る懸念が後退 ― ＮＹダウ 46190.61 ( +238.37 ) Ｓ＆Ｐ500 6664.01 ( +34.94 ) ＮＡＳＤＡＱ 22679.98 ( +117.44 ) 米10年債利回り4.011 ( +0.040 ) ＮＹ(WTI)原油 57.54 ( +0.08 ) ＮＹ金 4213.3 ( -91.3 ) ＶＩＸ指数20.78 ( -4.53 ) シカゴ日経225先物 (円建て)48245 ( +695 )